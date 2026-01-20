Muere una persona en un nuevo ataque nocturno de Rusia contra Kiev y sus alrededores

Archivo - Un bombero trabaja para extinguir un incendio tras un ataque con drones lanzado por Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev (archivo) - Patryk Jaracz/SOPA Images via ZU / DPA - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este martes en un nuevo ataque nocturno lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, y sus alrededores, según han denunciado las autoridades, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de la región de Kiev, Mikola Kalashnik, ha afirmado en un comunicado en Telegram que "el enemigo ha dado de nuevo un golpe traicionero a la región de Kiev", antes de apuntar que un hombre ha muerto a causa de un "ataque masivo" contra la localidad de Buchanski.

Así, ha destacado que el ataque ha causado daños en dos gasolineras y ha señalado que Rusia, "un país terrorista", "confirma de nuevo que su objetivo es la población pacífica y la infraestructura civil". "El enemigo aterroriza de forma deliberada las ciudades y localidades ucranianas", ha lamentado.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha manifestado además que el ataque ha ejado más de 5.600 viviendas sin electricidad en la capital y ha especificado que "cerca del 80% eran casas en las que se había restaurado la calefacción durante la jornada del 9 de enero".

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha detallado que el ataque ha alcanzado además las provincias de Vinítsia, Dnipropetrovsk, Odesa, Zaporiyia, Poltava y Sumi, al tiempo que ha recalcado que el Ejército ruso "lanzó un número significativo de misiles balísticos y de crucero, además de más de 300 drones kamikaze".

"Nuestros sistemas de defensa aérea interceptaron un número significativo de objetivos", ha puntualizado Zelenski en un mensaje en redes sociales, donde ha confirmado que Kiev recibió el lunes "los misiles necesarios" por parte de los aliados, lo que "ayudó de forma significativa" a repeler la última oleada de ataques.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "cada paquete de ayuda importa". "Los misiles para los Patriot, NASAMS --un sistema de defensa antiaérea de largo alcance-- y otros sistemas de defensa aérea son una necesidad crítica. La tarea directa de todo nuestro sistema diplomático es garantizar que Ucrania cuente con suficientes capacidades de defensa aérea", ha reiterado.

"Nuestros socios no deben dejar de cumplir con este objetivo: los misiles de defensa aérea son una verdadera protección para la vida humana", ha argüido Zelenski, quien ha reconocido que "la situación más complicada" en estos momentos se vive en Kiev debido a los cortes del suministro de electricidad y calefacción.

"Es importante que el mundo no permanezca en silencio al respecto. Rusia no puede estar en igualdad de condiciones con otros países del mundo mientras se centre únicamente en matar y atormentar a la gente", ha dicho, al tiempo que ha apelado a "todos" los funcionarios y empresas energéticas a "estar en Ucrania" para "intentar estabilizar la situación".