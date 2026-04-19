Muere un reservista israelí y nueve militares resultan heridos en una explosión en el sur de Líbano

El puente de Qasmiyeh, destruido por los ataques aéreos israelíes en Qasmiyeh, Líbano, el 16 de abril de 2026. - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un reservista de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha muerto y otros nueve militares han resultado heridos tras una explosión registrada durante operaciones en el sur de Líbano, según ha informado el propio Ejército israelí.

La víctima mortal ha sido identificada como el sargento primero de la reserva Lidor Porat, de 31 años, integrante del Batallón 7106 de la Brigada Regional 'Hiram'. El incidente se produjo cuando una unidad desplegada en la zona se vio alcanzada por un artefacto explosivo durante una misión operativa.

De acuerdo con la información facilitada por las FDI, en el mismo suceso "resultaron heridos un combatiente en estado grave, cuatro combatientes en estado moderado y cuatro combatientes en estado leve".

El Ejército ha indicado que los militares heridos fueron trasladados a centros hospitalarios para recibir atención médica y que "los combatientes fueron evacuados para recibir tratamiento médico en el hospital y sus familias fueron informadas".

Según una investigación preliminar, la explosión se produjo al paso de un vehículo de ingeniería militar por un explosivo colocado en la zona, en un área bajo control israelí en el sur de Líbano, en el contexto del actual alto el fuego.

Tras el incidente, las fuerzas israelíes llevaron a cabo ataques contra varios objetivos en los alrededores, mientras continúan las pesquisas para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.

Este suceso tiene lugar en medio del alto el fuego de diez días negociado entre autoridades libanesas e israelíes, en vigor desde este viernes, y entre acusaciones del Ejército de Líbano sobre vulneraciones de esta tregua por parte de Israel.

Desde los ataques de Israel perpetrados en territorio libanés desde el pasado 2 de marzo, el Ejército israelí ha hecho múltiples llamamientos a la población libanesa para que abandone todas las zonas del sur del río Zahrani --situado aún más al norte del río Litani, elegido como frontera natural del territorio que las autoridades israelíes han amenazado con ocupar en el marco de su última ofensiva-- y ha recalcado que "actuará con fuerza" contra las "actividades terroristas de Hezbolá".