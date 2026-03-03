Muere un soldado de Chad en un ataque achacado a Boko Haram en la cuenca del lago Chad

Archivo - El presidente de Chad, Mahamat Idriss Déby, durante la ceremonia en Yamena por el fin de la retirada de las tropas de Francia desplegadas en el país africano - PRESIDENCIA DE CHAD - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Chad han anunciado este martes la muerte de ocho supuestos miembros de Boko Haram durante un enfrentamiento desatado a raíz de un ataque perpetrado por el grupo yihadista contra militares en la cuenca del lago Chad, un suceso que se ha saldado con la muerte de al menos un militar.

El presidente chadiano, Mahamat Idriss Déby, ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que una "unidad de avanzada" del Ejército fue objetivo en la noche del lunes de "una agresión cobarde por parte de elementos de la nebulosa de Boko Haram".

"En línea con su juramento, nuestros valientes soldados tomaron represalias enérgicamente, neutralizando a ocho asaltantes y recuperando materiales de guerra", ha destacado, antes de resaltar que un militar "cayó en el campo de honor" en los combates, que dejaron además dos soldados heridos.

Así, ha presentado sus condolencias a la familia del militar fallecido, a quien ha descrito como "un digno hijo de la nación". "Su heroico sacrificio permanecerá grabado en la memoria de la República", ha manifestado, al tiempo que ha recalcado que "la caza contra los elementos terroristas continúa de forma implacable".

Las fuerzas de Chad han llevado a cabo numerosas operaciones en la zona contra Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), responsables de varios ataques en la cuenca del lago Chad, situada en la frontera entre Nigeria, Níger, Chad y Camerún.