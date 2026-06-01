Muere un soldado israelí en combates en el sur de Líbano

Archivo - El portavoz en árabe del Ejército israelí, AvichaI Adrai, en un puesto militar en el sur de Líbano (archivo) - AVICHAY ADRAEE EN X - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha anunciado este lunes la muerte de un médico militar en combates en el sur de Líbano en el que han resultado heridos de diversa gravedad otros siete soldados.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado en un breve comunicado que se trata del capitán Ori Yosef Silvester, de 30 años, natural de Tel Aviv, y ha precisado que era "médico del Batallón Shaked (unidad 424), Brigada Givati", un cuerpo del Ejército que también ha participado en operaciones en la Franja de Gaza.

Las tropas israelíes han informado en la misma nota que como resultado del "incidente", otros siete militares han resultado heridos, tres de ellos de extrema gravedad, y que todos están recibiendo tratamiento médico en un hospital.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya aseguró la semana pasada que el Ejército israelí está "intensificando su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.400 personas desde principios de marzo, a pesar de las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.