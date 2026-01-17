Muere un soldado de la MINUSCA en un accidente durante una misión en República Centroafricana

Archivo - Logotipo de Naciones Unidas - Europa Press/Contacto/Rafael Henrique - Archivo

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, ha notificado este viernes la muerte de un integrante de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en República Centroafricana (MINUSCA) de origen senegalés durante una misión en este último país, donde además varios soldados más han resultado heridos.

"Con profunda tristeza me enteré de la muerte de un soldado senegalés del 4º destacamento de intervención rápida de la MINUSCA, así como de las heridas sufridas por varios de sus compañeros, tras un accidente durante una misión de patrulla en la República Centroafricana", ha expresado el mandatario en una publicación en redes sociales.

Faye ha transmitido a los militares senegaleses desplegados en RCA "la solidaridad y gratitud de la Nación", destacando su "coraje, profesionalismo y sentido del deber", así como su compromiso "con la estabilidad, la paz y la dignidad humana, allí donde el honor de la República lo exige".

Fundada en 2014 con el objetivo de apoyar los esfuerzos para la estabilización de República Centroafricana, la MINUSCA contribuyó a la firma del Acuerdo de Paz de 2019 con los grupos armados del país africano y ha respaldado desde entonces los mecanismos locales para la paz y las operaciones de desmovilización y desarme que han llevado a más de 6.300 combatientes a deponer las armas.

Esta Misión de Naciones Unidas ha tomado parte además en la organización de varias elecciones, incluidos los comicios celebrados en diciembre de 2025, fecha histórica en la que se convocaron simultáneamente cuatro votaciones, incluidas las elecciones municipales, celebradas por primera vez en 37 años.