Muere tiroteado un palestino tras un atropello y ataque con arma blanca que deja dos heridos en Cisjordania

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este martes tras ser tiroteado después de perpetrar un atropello intencionado y ataque con arma blanca al sur de la ciudad cisjordana de Belín, según han confirmado las autoridades palestinas, mientras que el Ejército israelí ha anunciado ya la puesta en marcha de una operación de seguridad en la zona.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que el muerto es Mahdi Muhamad Auad Diriya, de 32 años, antes de agregar que ha muerto "tiroteado por las fuerzas de ocupación al sur de Belén", sin más detalles sobre el suceso.

Poco antes, el servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) había señalado que dos adolescentes de 15 y 16 años habían resultado heridos en estado "moderado o grave" tras ser atropellados en el cruce de Al Jader, situado al sur de Belén. Ambos han sido trasladados a sendos hospitales tras el suceso.

Por su parte, el Ejército de Israel ha hablado de "un ataque" en la zona y ha afirmado que "el terrorista que llevó a cabo el atropello e intento de apuñalamiento ha sido neutralizado", sin facilitar su identidad. "Las fuerzas están levantando controles de carretera, acordonando localidades y peinando la zona", ha subrayado.