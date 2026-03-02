Muere un "trabajador asiático" por la caída de restos de un misil iraní contra la base militar de EEUU en Bahréin

Archivo - Un remolcador guía a un submarino de EEUU en una visita al puerto de Mina Salman, en Bahréin - Europa Press/Contacto/Mcs2 Chris Williamson

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Bahréin ha anunciado en la madrugada de este lunes la muerte de un ciudadano extranjero en un incendio resultado de la caída de restos de un misil que ha herido además a otras dos personas.

El Ministerio del Interior bahreiní ha indicado que las víctimas son "trabajadores asiáticos", si bien no ha precisado de qué nacionalidad.

En un breve mensaje en redes sociales, la cartera ha señalado que las llamas, ya controladas y extinguidas, se han producido en una embarcación "extranjera" en la localidad portuaria de Salman, donde se encuentra la base militar estadounidense Mina Salman.

De hecho, el Ministerio bahreiní ha apuntado a que el incendio ha sido resultado de "la caída de restos de un misil interceptado".

La Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado este domingo que continuará con sus ataques con misiles y drones contra las bases estadounidenses de Alí al Salem y Mohamed al Ahmad, en Kuwait; y la citada instalación de Washington en Bahréin.

Irán ha respondido así a los ataques efectuados en la víspera por Isrel y Estados Unidos que han acabado con la muerte del líder supremo del país centroasiático, el ayatolá Alí Jamenei, entre otros altos cargos.