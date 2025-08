Muere un trabajador de la Media Luna Roja Palestina en un ataque de las FDI a su sede en Jan Yunis (Gaza)

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Media Luna Roja Palestina (PRCS) ha denunciado en la madrugada de este domingo que al menos uno de sus trabajadores ha perdido la vida y otros tres han resultado heridos en un incendio originado a raíz de un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra su sede en Jan Yunis, en la Franja de Gaza.

"Un miembro del personal de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina murió y otros tres resultaron heridos después de que las fuerzas israelíes atacaran la sede de la Sociedad en Jan Yunis, provocando un incendio en el primer piso del edificio", ha indicado la propia organización en un breve comunicado difundido en su cuenta en la red social X.

En una segunda publicación compartida minutos más tarde, la PRCS ha adjuntado un vídeo que documenta los primeros momentos del mencionado ataque y del incendio posterior acompañado de la etiqueta 'Not a target' ('No son un objetivo'), con la que reivindican que el personal médico-sanitario y humanitario, así como la población civil, no pueden ser blanco militar bajo ningún concepto.

La ofensiva contra la Franja de Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí--, ha dejado hasta la fecha cerca de 60.400 palestinos muertos y unos 148.700 heridos, tal y como han denunciado las autoridades sanitarias de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien se teme que la cifra sea superior.

Además, 1.422 personas han fallecido en las colas de la ayuda humanitaria y otros 162 palestinos, incluidos 92 niños, han muerto por hambre o desnutrición.

De este dato, el número de muertos y heridos desde el 18 de marzo --fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó su ofensiva militar-- ha alcanzado los 9.246 y 36.681, respectivamente.