Muere un trabajador de Protección Civil en un nuevo bombardeo de Israel en Líbano pese al alto el fuego

Daños materiales tras un bombardeo del Ejército de Israel contra la capital de Líbano, Beirut, en mayo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de la Protección Civil de Líbano ha muerto este viernes en un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra el sur del país, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril, marcado por los continuados ataques israelíes y el lanzamiento de drones por parte del partido-milicia chií Hezbolá.

La Protección Civil ha indicado en un comunicado en redes sociales que el hombre, identificado como Hafez Alí Yahya, ha muerto en un ataque en la carretera que conecta Rashaya y Kafarchuba, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el bombardeo.

Por otra parte, el Ejército de Israel ha confirmado tres soldados heridos, entre ellos uno en estado grave, en sendos ataques con drones por parte de Hezbolá contra sus fuerzas en el sur de Líbano y en el norte de Israel, sin más detalles al respecto.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 2.700 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.