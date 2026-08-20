Muere en Zambia un exministro vinculado a la oposición en el operativo tras las elecciones generales

Archivo - Bandera de Zambia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Zambia han confirmado este jueves la muerte del exministro Mutotwe Kafwaya (2018-2021) durante una redada llevada a cabo el 14 de agosto, un día después de las elecciones generales, en distintos puntos de Lusaka, incluida la vivienda del líder de la oposición, Brian Mundubile, y que se saldó con al menos una decena de detenidos.

El Comité Central de Operaciones Conjuntas (CJOC, por sus siglas en inglés), que agrupa los servicios de defensa y seguridad del país, ha indicado en un comunicado difundido por el 'Lusaka Times' y otros medios locales que Kafwaya murió ya trasladado en el hospital, donde sucumbió a las heridas de bala provocadas en un tiroteo desatado en el marco del operativo de las fuerzas de seguridad zambianas.

De acuerdo al organismo, agentes de la Policía se desplazaron el pasado jueves a una propiedad en el distrito de Kabulonga, donde fueron recibidos con disparos y resistencia, lo que les "obligó" a responder con fuego.

El CJOC ha asegurado que se trataba de una operación contra el tráfico de drogas y que las personas detenidas en la misma, al menos once, estaban bajo vigilancia desde noviembre de 2023.

Mundubile, que desde entonces se encuentra en la clandestinidad, ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que su formación política "no tiene ninguna milicia". "Mi compañero recibió un disparo delante de mí", ha lamentado, denunciando que lo sucedido "fue un atentado contra la vida humana".

Kafwaya, de 49 años, se desempeñó como ministro de Obras Públicas en 2018 y de Transporte en 2019, bajo mandato de Edgar Lungu. Ocupó el cargo hasta 2021, cuando el presidente perdió ante Hakainde Hichilema, quien ha sido reelegido en los comicios del pasado 13 de agosto.