Mueren 15 personas en bombardeos contra Kordofán Norte en medio de la ofensiva de las RSF en el centro de Sudán

Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 15 personas han muerto en bombardeos ejecutados en las últimas horas contra sendas localidades situadas en la región de Kordofán Norte (centro), en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

La organización civil Emergency Lawyers ha resaltado en un comunicado que al menos trece civiles han muerto tras "un ataque contra un vehículo "que se dirigía a una boda" en Al Shatut, horas después de que otras dos personas murieran en otro bombardeo contra "un vehículo de transporte de agua" en Hamat al Sheij.

"Estos ataques reflejan un patrón continuado de ataques contra civiles e infraestructura civil, en violación del Derecho Internacional Humanitario", ha indicado, sin apuntar responsabilidades, en plena ofensiva de las RSF en Kordofán Norte, con la capital del estado, El Obeid, como principal objetivo.

Sin embargo, la Red de Doctores de Sudán ha señalado que al menos diez civiles han muerto en el ataque, que ha achacado a las RSF y ha tildado de "deliberado", al tiempo que ha destacado que "los ataques contra civiles y vehículos civiles son una violación del Derecho Internacional Humanitario".

El organismo ha hecho por ello un llamamiento a las organizaciones internacionales para que "intervengan" y "presionen a la cúpula de las RSF para que detenga lo que describió como ataques deliberados contra civiles", sin que los paramilitares se hayan pronunciado por ahora sobre este ataque.

Por su parte, el Ejército de Sudán ha anunciado el derribo de un dron "enemigo" 'FH-95' en la zona, ubicada al oeste de la ciudad de Omdurmán, adyacente a la capital, Jartum. En concreto, la interceptación ha tenido lugar en el área de Al Andaraba, en la conocida como Carretera de Exportación, por la que transitaban los vehículos atacados.

El conflicto estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.