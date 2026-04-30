Mueren 17 migrantes sudaneses tras hundirse una embarcación frente a las costas de Libia

Archivo - Migrantes en un bote de madera, que salieron de las costas de Libia, esperan se rescatados por miembros de la ONG Open Arms, a 5 de marzo de 2022, frente a la costa de Libia, en el Mar Mediterráneo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos 17 migrantes han muerto a causa del hundimiento de una embarcación frente a las costas de Libia, según ha confirmado este jueves la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ha indicado que el suceso deja además nueve desaparecidos, por lo que se teme que la cifra de fallecidos siga aumentando.

"Al menos 17 migrantes sudaneses murieron ayer en un naufragio frente a Tobruk, en Libia. De los 33 que iba a bordo, siete sobrevivieron y nueve siguen desaparecidos", ha señalado Mohammedali Abunajela, portavoz del organismo, en un mensaje publicado en redes sociales.

Así, ha manifestado que "esta tragedia subraya la necesidad de reforzar las operaciones de búsqueda y rescate, garantizar el desembarco en lugares seguros y ampliar las vías seguras y regulares" para los migrantes.

Durante las últimas semanas se han registrado varios incidentes de este tipo frente a las costas de Tobruk, en el este del país africano. La semana pasada murieron ocho personas en otro hundimiento, mientras que más de 400 personas fueron rescatadas en diez embarcaciones en esta zona.

Sudán es escenario de la mayor crisis de desplazamiento a nivel mundial a causa de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Si bien la inmensa mayoría está desplazada dentro del país o refugiada en países vecinos, miles de personas han intentado completar la travesía a través del desierto del Sáhara y el mar Mediterráneo para llegar a costas europeas.

La OIM recoge en su página web que más de 1.130 migrantes han muerto o han sido dados por desaparecidos en lo que va de año intentando cruzar el mar Mediterráneo para llegar a costas europeas, con más de 26.700 muertos y desaparecidos en la ruta del Mediterráneo central desde 2014.