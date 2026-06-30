Mueren 17 personas en un ataque contra un convoy humanitario en Sudán del Sur

Archivo - Una mujer transporta agua en los alrededores de la capital de Sudán del Sur, Yuba (archivo) - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos 17 personas han muerto en un ataque perpetrado contra un convoy humanitario en el estado de Jonglei, situado en el centro de Sudán del Sur, según ha denunciado la organización no gubernamental John Dau Foundation, que ha confirmado que entre los muertos figuran al menos cinco de sus miembros.

El organismo ha denunciado "una emboscada deliberada y brutal" contra varios de sus vehículos, "claramente marcados", antes de agregar que volvían de una sesión apoyada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA). "Este calculado acto de violencia ha provocado la trágica pérdida de cinco dedicados empleados de la JDF", ha lamentado.

Asimismo, ha afirmado que varios civiles han muerto en el ataque, sin dar un balance concreto, al tiempo que ha resaltado que las autoridades locales enviaron un refuerzo de seguridad a la zona para "coordinar la respuesta de emergencia y garantizar la seguridad", sin que por ahora esté claro quién ha estado detrás de la emboscada, tendida en el condado de Duk.

La fundación fue creada en 2005 por el destacado activista John Dau con el objetivo de desarrollar instalaciones sanitarias en Jonglei, incluida la Duk Lost Boys Clinic. Los niños perdidos es el término por el que se conoce a unos 25.000 menores que huyeron de la guerra civil en Sudán, cuya situación fue tratada en el documental God Grew Tired of Us, estrenado en 2006.

Por su parte, el comisionado de Duk, John Chatim, ha elevado a 17 los fallecidos y a nueve los heridos, antes de especificar en declaraciones a la emisora sursudanesa Radio Tamazuj que el ataque habría sido perpetrado por personas armadas de la comunidad murle llegadas desde el Área Administrativa del Gran Píbor.

"Tenemos un acuerdo de paz vigente y, si estas cosas continúan, afectarán la paz", ha alertado, en referencia a las conversaciones entre Jonglei y Gran Píbor para abordar la violencia. "El gobierno de Píbor debería controlar a sus criminales como nosotros aquí en Jonglei controlamos a nuestra gente", ha zanjado.

El país ha registrado durante los últimos años un aumento de los enfrentamientos intercomunitarios, motivados principalmente por el robo de ganado y las disputas entre pastores y agricultores en las zonas más fértiles del país, especialmente a causa del aumento de la desertificación y el desplazamiento de población.