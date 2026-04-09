Mueren 17 personas en nuevos bombardeos de Israel contra Líbano

Destrucción causada por los bombardeos ejecutados por Israel contra Sidón, en Líbano, horas después del anuncio sobre un alto el fuego de dos semanas en Irán (archivo) - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos 17 personas han muerto a causa de nuevos bombardeos ejecutados este jueves por el Ejército de Israel contra dos localidades en el sur de Líbano, apenas un día después de causar más de 250 muertos y un millar de heridos en su mayor oleada de ataques contra el país desde el estallido del conflicto, horas después de la entrada en vigor de un alto el fuego de dos semanas en Irán.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, al menos diez personas han muerto en bombardeos contra Zrariyé, en los alrededores de Sidón --al norte del río Litani--, entre ellas varios niños.

Asimismo, el alcalde de Abasiya, Habib Ajami, ha indicado que siete personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas a causa de un ataque contra la localidad, situada en los alrededores de Tiro, antes de especificar que todas las víctimas son miembros de una misma familia.

Ajami ha afirmado además que los equipos de búsqueda y rescate siguen trabajando entre los escombros de la casa atacada, por lo que no se descarta que la cifra de víctimas mortales pueda aumentar en las próximas horas, tal y como ha recogido el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

Los ataques llegan a pesar de las denuncias internacionales a los bombardeos del miércoles, después de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, asegurara en su anuncio oficial del acuerdo de alto el fuego en Irán que el pacto abarcaba a toda la región, incluido Líbano, si bien Israel afirmó poco después que Líbano no estaba incluido en el acuerdo.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Levitt, sostuvo posteriormente que Líbano no era parte del acuerdo, en medio de críticas y advertencias desde Irán, que recordó el mensaje publicado por Sharif, quien ha encabezado las labores de mediación para poner fin al conflicto, y resaltó que Líbano aparece mencionado específicamente, a pesar de las declaraciones posteriores desde Israel y Estados Unidos.