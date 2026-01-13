Mueren 20 personas en nuevos enfrentamientos entre el Ejército y un grupo vinculado a Estado Islámico en RDC

Archivo - Soldados de República Democrática del Congo (RDC) en una imagen de archivo - ALAIN UAYKANI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos 20 personas han muerto en enfrentamientos entre el Ejército de República Democrática del Congo (RDC) y miembros del grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculado a Estado Islámico, en la provincia de Ituri, situada en el este del país y sacudida por un repunte de los ataques de los yihadistas durante los últimos meses.

Fuentes militares citadas por la emisora congoleña Radio Okapi han indicado que este balance de muertos incluye a soldados, terroristas y civiles que quedaron atrapados por los combates, sin que por ahora haya detalles por parte de las autoridades sobre el número de civiles fallecidos.

Este grupo armado ha lanzado ataques durante los últimos días contra posiciones militares y civiles cerca de la localidad de Banju-Banju, mientras que las operaciones militares han provocado su repliegue hacia Mungamba e Idohu, donde han perpetrado abusos contra la población local.

Las ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.