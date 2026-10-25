Mueren 22 personas en un choque frontal entre un autobús y un camión en Kenia

Archivo - Accidente entre un camión y un minibús en Kenia (archivo) - John Okoyo / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 22 personas han muerto y varias han resultado heridas de diversa consideración en un choque frontal entre un autobús y un camión en la autopista que conecta Nairobi y Mombasa, en Kenia, a primera hora de este domingo.

El accidente ha tenido lugar entre las 7.00 horas y la 08.00 horas (hora local), cuando el autobús, que se dirigía desde Mombasa hacia la capital cargado de pasajeros que volvían de un funeral, colisionó con el vehículo pesado. El impacto ha interrumpido la circulación en la transitada vía, en la que se han congregado además numerosos pasajeros y transeúntes.

El balance e víctimas ha sido confirmado por el comisionado de Makueni, Abdullahi Khalif, a la prensa keniana. Por su parte, el superintendente médico del hospital del subcondado de Mtito Andei, Kevin Wamalwa, ha explicado que los heridos fueron trasladados a este centro sanitario --próximo a la zona del incidente-- al tiempo que los cadáveres de los fallecidos eran llevados a la morgue. Algunos ocupantes murieron en el acto y otros han fallecido posteriormente debido a la gravedad de sus lesiones.

"Es un accidente grave. Estamos atendiendo a los supervivientes", ha decarado Wamalwa al diario 'The Star', indicando que recibió el aviso telefónico poco antes de las 8.00 horas de este domingo, nada más llegar al hospital. "Estamos elaborando una lista de las víctimas. Algunas fallecieron mientras recibían tratamiento", ha añadido.

Por el momento, las autoridades no han determinado las causas del siniestro, que vuelve a poner el foco en la seguridad de la autopista Nairobi-Mombasa, donde 17 personas murieron hace dos semanas en otro accidente en el que estuvieron implicados varios vehículos.