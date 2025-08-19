Mueren 25 personas en nuevos ataques aéreos de las fuerzas de Israel sobre la Franja de Gaza

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 25 personas han muerto este martes como consecuencia de nuevos ataques aéreos de las fuerzas de Israel sobre varios puntos de la Franja de Gaza, en donde han fallecido ya más de 62.000 palestinos desde el inicio de la ofensiva militar en represalia por los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Entre los fallecidos hay también menores de edad. Algunas de las víctimas esperaban para recibir ayuda humanitaria cuando han sido alcanzados por la artillería del Ejército de Israel, que no ha hecho mención a los ataques.

Cinco personas, entre ellas dos menores de edad, han muerto después de que aviones no tripulados dispararan contra zonas de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza, donde se refugian personas desplazadas.

En la propia ciudad, otras cinco personas han muerto, según han revelado fuentes del Hospital Al Aqsa, según recoge la agencia palestina de noticias Wafa. El mismo medio ha informado de otras ocho víctimas mortales en la ciudad de Jan Yunis.

Además de la cifra de fallecidos, se ha confirmado también decenas de heridos en las últimas horas. Al menos 53 personas han tenido que recibir atención médica en el Hospital Al Shifa, en el oeste de la ciudad de Gaza, después de que fueran alcanzados por fuego israelí cuando esperaban para recibir ayuda humanitaria.

Mientras tanto, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha reclamado a la comunidad internacional que ejerza aún más presión a las autoridades israelíes para que levante el bloqueo de la ayuda humanitaria y detenga el "genocidio", con motivo este martes del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.

"El aniversario de este día se produce en medio de la actual guerra de exterminio y hambruna que la ocupación sionista ha estado intensificando contra más de dos millones de palestinos durante más de 22 meses", ha recordado Hamás, quien ha reprochado a la comunidad internacional la escasa presión ejercida hasta ahora.

"Ya no es aceptable que países, gobiernos y organizaciones se limiten a declaraciones de condena y denuncia ante los crímenes de la ocupación sionista que violan todos los valores, normas y leyes", ha apuntado.

Hamás ha aprovechado para repartir responsabilidad por lo que está ocurriendo a Estados Unidos, a quien achaca la "humillación" y las "repercusiones" que su apoyo al Gobierno del "criminal de guerra" Benjamin Netanyahu está teniendo.

Por último, el grupo islamista insta a la comunidad internacional a aprovechar que se celebra esta día de la asistencia humanitaria para por fin "obligar al gobierno de ocupación fascista a detener inmediatamente la agresión, el genocidio, la hambrunas y permitir la entrega de ayuda en toda la Franja de Gaza".