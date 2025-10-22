Uganda rebaja a más de 45 los muertos tras un accidente múltiple con dos autobuses implicados



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Uganda han rebajado este miércoles a más de 45 los muertos a causa de un accidente múltiple en el que se han visto implicados dos autobuses en los alrededores de la localidad ugandesa de Kitaleba (centro), tras informar en un primer momento sobre cerca de 65 fallecidos.

El portavoz de la Policía de Tráfico, Michael Kananura, ha afirmado que el número de víctimas mortales confirmadas es de 46 y ha explicado que "en el momento del accidente múltiples víctimas fueron halladas inconscientes, con algunas de ellas incluidas por error en la cifra inicial de fallecidos".

"Estamos trabajando de forma estrecha con los servicio sanitarios y de emergencias para garantizar actualizaciones precisas según se desarrolle la situación", ha manifestado, según un comunicado publicado por la Policía ugandesa a través de su cuenta en la red social X.

Previamente, Kananura había detallado que el suceso tuvo lugar poco después de la medianoche del martes en la carretera que conecta Gulu con la capital, Kampala, durante sendos intentos de adelantamiento, que provocaron un choque frontal entre los autobuses. "En el proceso, ambos quedaron enfrentados, por lo que uno de los conductores maniobró para evitar la colisión, provocando un choque fronto-lateral que desencadenó una reacción en cadena que provocó que otros vehículos perdieran el control y dieran varias vueltas de campana", dijo.

En este sentido subrayó todas las víctimas mortales eran ocupantes de los vehículos siniestrados, al tiempo que agregó que los heridos han sido trasladados a un hospital y varios centros médicos. "Mientras continúan las investigaciones, pedimos a todos los conductores que ejerzan la máxima cautela en las carreteras, especialmente a la hora de evitar adelantamientos peligrosos, una de las principales causas de accidentes en el país", dijo Kananura, antes de trasladar sus condolencias a los familiares de las víctimas del siniestro.

Por su parte, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha expresado su "tristeza" por "el trágico accidente". "Traslado mis condolencias a las familias de luto y deseo una pronta recuperación a los heridos", ha afirmado en su cuenta en X, donde ha anunciado el pago de compensaciones y ha pedido a la población "máxima cautela" en las carreteras "para evitar este tipo de tragedias".