Mueren cerca de 50 personas en enfrentamientos intercomunitarios por el robo de ganado en Sudán del Sur

Archivo - Bandera de Sudán del Sur en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 50 personas y más de 30 han resultado heridas en un nuevo enfrentamiento intercomunitario relacionado con el robo de ganado en el estado de Warrap, en el norte de Sudán del Sur, según han denunciado las autoridades locales, en el marco de los combates registrados durante los últimos meses en diversas zonas del país africano.

El ministro de Información y Comunicación de Warrap, William Wol Mayom, ha indicado que hasta ahora se han confirmado 49 muertos y 33 heridos, antes de afirmar que el ataque fue lanzado el jueves contra un centro ganadero en el condado de Tonj Norte, según ha recogido la emisora sursudanesa Eye Radio.

Asimismo, ha acusado del ataque a personas armadas llegadas desde el adyacente estado de Unidad, si bien las autoridades de esta zona de Sudán del Sur no se han pronunciado por ahora sobre lo sucedido. Mayom ha reclamado además labores para identificar a los responsables para que sean llevados ante la justicia.

El país, sumido durante los últimos meses en una grave crisis política que ha hecho tambalear el acuerdo de paz de 2018, ha registrado durante los últimos años un aumento de los enfrentamientos intercomunitarios, motivados principalmente por el robo de ganado y las disputas entre pastores y agricultores en las zonas más fértiles del país, especialmente a causa del aumento de la desertificación y el desplazamiento de población.