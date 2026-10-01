Mueren cinco personas en un ataque achacado a las RSF contra una universidad en el centro de Sudán

Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y más de 45 han resultado heridas a causa de un ataque achacado a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra una universidad en la ciudad sudanesa de El Obeid, capital del estado de Kordofán Norte (centro), según ha denunciado la organización civil Red de Doctores de Sudán.

La ONG, que ha condenado "firmemente" el "ataque", ha acusado a las RSF de lanzar drones contra la residencia estudiantil de la Universidad de Kordofán y ha señalado que se trata de "parte de un patrón de violaciones contra civiles e infraestructura civil en el país", en el marco de la guerra civil desatada en abril de 2023.

Así, ha señalado que "atacar residencias estudiantiles e instituciones educativas supone una grave violación del Derecho Internacional Humanitario y pone en grave riesgo la vida de los civiles", al tiempo que ha criticado el "continuado silencio internacional" frente a las "repetidas violaciones" contra la población.

Por ello, ha pedido a Naciones Unidas, a los organismos humanitarios internacionales y a las organizaciones de Derechos Humanos que "condenen los ataques contra instalaciones civiles" "trabajen para que los autores rindan cuentas", con el objetivo de evitar que "no gocen de impunidad" por este tipo de acciones.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.