Mueren cinco personas en un nuevo ataque perpetrado por supuestos yihadistas en el norte de Mozambique

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto, incluidas cuatro que fueron decapitadas, en un nuevo ataque perpetrado por supuestos yihadistas contra la ciudad mozambiqueña de Mocimboa da Praia, situada en la provincia de Cabo Delgado (norte), días después de otro asalto similar contra la localidad que dejó cuatro víctimas mortales.

El ataque fue perpetrado el lunes contra el barrio Filipe Nyusi, nombrado en honor al expresidente Filipe Nyusi, donde fueron puerta por puerta buscando a varias personas antes de ejecutar a cinco de ellas y secuestrar a otras tres, una de las cuales fue liberada tras el presunto pago de un rescate.

El administrador de la localidad, Sergio Cipriano, ha confirmado el balance en declaraciones a la emisora Radio Mozambique y ha señalado que el liberado trabaja para una organización no gubernamental, sin más detalles al respecto, tal y como ha recogido la agencia estatal mozambiqueña de noticias, AIM.

El grupo yihadista Estado Islámico en África Central (ISCA) ha incrementado sus ataques durante los últimos meses en Cabo Delgado, escenario desde octubre de 2017 de ataques obra de milicianos islamistas conocidos como Al Shabaab, sin relación con el grupo homónimo que opera en Somalia y que mantiene lazos con Al Qaeda.