Mueren cuatro migrantes tras hundirse una embarcación frente a la isla de Lesbos, en Grecia

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro migrantes han muerto y otros siete han sido rescatados con vida este lunes tras el hundimiento de una embarcación frente a las costas de la isla griega de Lesbos tras haber iniciado su ruta en Turquía, sin que por ahora se descarte que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.

La embarcación transportaba a cerca de 40 personas, todas ellas de nacionalidad sudanesa, y se hundió tras chocar con unas rocas en el área del cabo Agrilia, según el diario griego 'Ta Nea'. Fuentes de la Guardia Costera han asegurado que las operaciones de búsqueda y rescate siguen activas en la zona.

La ruta del mar Mediterráneo oriental es usada por migrantes para intentar llegar a costas europeas desde Turquía, a menudo tras llegar al país desde Oriente Próximo y Asia central, con más de 2.800 muertos y desaparecidos en la misma desde 2014, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).