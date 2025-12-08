Mueren cuatro personas en un accidente de avioneta en los Pirineos franceses

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro tripulantes de una avioneta turística que sobrevolaba el departamento de Ariège, en los Pirineos franceses, han sido hallados muertos este domingo por las autoridades francesas, después de que se denunciara la desaparición de la aeronave.

La avioneta, perteneciente a un club de vuelo del meridional departamento francés, fue hallada cerca de Saint-Girons, en los Pirineos, a pocos kilómetros de la frontera española, según ha recogido el diario 'Le Parisien', que ha informado de que han sido los propios empleados del aeroclub quienes han alertado al Centro de Coordinación de Rescate Aéreo (CRSA) al no tener noticias de la aeronave más allá de su hora de regreso prevista.

En una situación marcada por unas condiciones de vuelo bastante favorables en la zona, las autoridades han dado parte a la Fiscalía, que ya ha iniciado la investigación, para determinar las causas del accidente.