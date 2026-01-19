Mueren cuatro personas armadas en choques en la frontera entre Afganistán y Tayikistán

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas armadas, supuestamente miembros de una organización terrorista, han muerto este lunes en choques en el distrito de Shamsiddin Shohin, en la zona fronteriza entre Afganistán y Tayikistán.

Según informa la agencia nacional Jovar, cuatro personas, "miembros de una organización terrorista", cruzaron la frontera desde Afganistán, entrando en el territorio de la Tayikistán.

Tras medidas operativas y de búsqueda, "se identificó rápidamente la ubicación de los terroristas en el territorio de la República de Tayikistán" y "los terroristas se negaron a cumplir la orden legítima de los guardias fronterizos de rendirse y opusieron resistencia armada".

Como resultado de la operación cuatro "terroristas" fueron neutralizados por las fuerzas fronterizas del Comité Estatal de Seguridad Nacional.

Las fuerzas tayikas se incautaron de fusiles de asalto 'Kalashnikov', una pistola, seis cargadores, 183 cartuchos de munición para fusiles de asalto y pistolas, tres teléfonos móviles, un dispositivo de comunicación por radio y una embarcación.

Según ha indicado el Comité Estatal de Seguridad Nacional sus agentes "seguirán empleando toda la fuerza y medios necesarios para garantizar la seguridad de la frontera estatal y darán una respuesta legal y decisiva a cualquier violación de la frontera".