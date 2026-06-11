Mueren cuatro personas en un ataque achacado a las RSF contra un funeral en el centro de Sudán

Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto y otras siete han resultado heridas a causa de un ataque achacado a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra un funeral en el estado sudanés de Kordofán Norte (centro), según una organización civil, en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército y el grupo paramilitar.

La Red de Doctores de Sudán ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que "las RSF atacaron el cementerio Dalil --en la ciudad de El Obeid-- durante un funeral, matando a cuatro personas e hiriendo a otros siete", antes de resaltar que otras cinco personas han resultado heridas en otro ataque contra una gasolinera en esta misma localidad.

"Existe el temor de que la cifra de muertos aumenten, ya que los ataques contra zonas civiles e instalaciones de servicio continúan", ha manifestado el organismo, que ha resaltado que otra persona ha muerto en un ataque contra un camión que transportaba alimentos en Yebel Kordofán, algo que "socava los esfuerzos para entregar bienes esenciales a la población".

Así, ha condenado "los ataques sistemáticos y reiterados de las RSF contra zonas civiles en El Obeid, que continúan desde hace más de una semana", antes de insistir en que "atacar a civiles, instalaciones de servicios y el transporte de alimentos supone una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario".

El organismo ha hecho hincapié además en que la cúpula de las RSF es "totalmente responsable" de este tipo de incidentes y ha reclamado a la comunidad internacional que "adopte acciones urgentes para proteger a los civiles y detener los ataques, que amenazan la vida de los residentes y empeoran la situación humanitaria en la ciudad".

La guerra ha ahondado la crisis humanitaria en Sudán, que es además escenario de la mayor crisis de desplazamiento a nivel mundial, con un impacto especialmente sobre la infancia, incluidos más de ocho millones de niños que se encuentran sin escolarizar por el conflicto, según alertó el miércoles el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El conflicto estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.