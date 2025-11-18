Mueren cuatro personas en un ataque achacado a yihadistas en el norte de Mozambique

Archivo - Varias personas en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique (archivo) - CHRIS HUBY / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto en un ataque perpetrado por presuntos yihadistas en la localidad de Mazua, situada en la provincia de Nampula, afectada desde hace meses por un aumento de la inseguridad a causa de los ataques del grupo yihadista Estado Islámica en África Central (ISCA), que tienen su epicentro en Cabo Delgado.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal mozambiqueña de noticias, AIM, vídeos publicados tras el ataque muestran que una de las víctimas fue decapitada, mientras que otros tres fueron asesinados a tiros, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del asalto.

El administrador del distrito de Memba, Manuel Cintura, ha asegurado que las fuerzas de seguridad han sido desplegadas en la zona tras el ataque y ha manifestado que "el área está bajo control y protección de las fuerzas mozambiqueñas". "Las fuerzas mozambiqueñas persiguen al enemigo", ha zanjado.

El grupo yihadista ISCA ha incrementado sus ataques durante los últimos meses en Cabo Delgado y Nampula, escenario desde octubre de 2017 de ataques obra de milicianos islamistas conocidos como Al Shabaab, sin relación con el grupo homónimo que opera en Somalia y que mantiene lazos con Al Qaeda.