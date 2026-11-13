Mueren cuatro personas en un ataque de Ucrania contra una zona industrial en la región rusa de Volgogrado

Archivo - Ambulancias en Briansk, Rusia - GOBIERNO DE BRIANSK - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto a causa de un ataque lanzado por el Ejército ucraniano contra una zona industrial en la región rusa de Volgogrado, según han denunciado las autoridades locales, en el marco de la guerra desatada por la orden de invasión de Ucrania firmada en febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador regional, Andrei Bocharov, ha señalado que un ataque "perpetrado por el régimen criminal de Kiev" ha alcanzado una zona industrial en la capital, la homónima, Volgogrado, dejando cuatro muertos y dos heridos. "Ofrezco mis más sinceras condolencias a las familias y amigos de las víctimas", ha destacado.

Asimismo, ha afirmado en un mensaje publicado a través de redes sociales que un ataque con drones contra la localidad de Svetli Yar, en esta misma región, ha causado daños materiales en varios edificios residenciales y un centro juvenil, si bien en este caso no se han registrado víctimas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado durante la noche cerca de 1.200 drones ucranianos --una de las mayores cifras desde el estallido del conflicto-- en más de 15 regiones del país, entre ellas la de Moscú, así como sobre el mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014.