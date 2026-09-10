Mueren cuatro personas en ataques del Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Mikolaiv

Archivo - Una ambulancia frente a un edificio alcanzado por un dron lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Mikolaiv, en el sur del país, según han denunciado este jueves las autoridades locales, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Mikolaiv, Georgi Rashetilov, ha indicado en un comunicado publicado en Telegram que los ataques rusos alcanzaron el puerto e "infraestructura industrial" en la capital provincial, así como "otros objetos civiles" sin especificar.

Así, ha detallado que las víctimas mortales son dos hombres y dos mujeres, antes de agregar que otras 19 personas, entre ellas tres niños, resultaron heridos.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado que las tropas rusas lanzaron durante las últimas horas 149 drones contra el país, antes de agregar que, si bien 128 fueron derribados, se han confirmado impactos en trece puntos. ""El ataque continúa, dado que hay drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado.