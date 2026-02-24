Mueren cuatro personas por la caída de un helicóptero militar en el centro de Irán

Archivo - Un helicóptero durante unas maniobras militares en Irán en enero de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Army Office

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto este martes a causa de la caída de un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Irán en un mercado situado en la provincia de Isfahán, en el centro del país, según han confirmado las autoridades.

Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias Tasnim, los fallecidos son los dos ocupantes del aparato y dos trabajadores del mercado de la localidad de Jomeinishahr, situada cerca de la ciudad de Isfahán.

Estas informaciones apuntan a que el helicóptero habría sufrido un "fallo técnico" que provocó el siniestro, si bien las autoridades no se han pronunciado oficialmente por ahora sobre el incidente o sus causas.