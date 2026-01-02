Mueren cuatro personas y doce resultan heridas por un derrumbe en una mina de oro en Mozambique

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto y otras doce han resultado heridas a causa de un derrumbe registrado en una mina de oro en una localidad situada en la provincia mozambiqueña de Nampula, en el norte del país, según han confirmado las autoridades.

El administrador del distrito de Monapo, Emalo Impissa, ha indicado en declaraciones concedidas a la emisora pública, Rádio Moçambique, que el incidente tuvo lugar en una mina de unos cinco metros de profundidad, antes de agregar que las víctimas eran "mineros ilegales".

Asimismo, ha recalcado que los doce heridos han sido trasladados a un centro de salud en Carapira, al tiempo que ha recalcado que la mina ha quedado cerrada tras el suceso, sin que por ahora se hayan determinado las causas, según ha recogido la agencia mozambiqueña de noticias, AIM.

"Ordenamos a nuestras fuerzas cerrar la mina porque, en primer lugar, es una mina ilegal. No hay autorización para su operación y, hasta que se determine su seguridad, la mantendremos cerrada", ha destacado Impissa, quien ha recalcado que las autoridades trabajan además para "concienciar" a los ciudadanos contra participar en actividades de minería ilegal.