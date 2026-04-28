Mueren cuatro personas en otro incendio en un campamento de desplazados en Darfur, en el oeste de Sudán

Archivo - Fotografía de archivo de un hombre en una calle de Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas, entre ellas varios niños, han muerto a causa de un nuevo incendio registrado en un campamento de desplazados en la región sudanesa de Darfur (oeste), en medio del conflicto desatado en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Según las informaciones recogidas por el portal local de noticias Darfur News, el incendio ha tenido lugar en el campamento de Zinki Jadar, en la localidad de Golo, en Yebel Marra, donde se han registrado importantes pérdidas materiales, además como el nuevo desplazamiento de decenas de familias.

Las llamas se habrían propagado rápidamente debido al viento y el material usado para los refugios, levantados con madera y paja, lo que dificultó además las labores de extinción del incendio, que ha dejado más de una decena de heridos.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este mismo martes de que la infancia de Darfur (oeste) "vuelve a estar atrapada en una crisis catastrófica" 20 años después de la guerra en la zona, en esta ocasión en medio del conflicto desatado en 2023, que han sumido al país en una enorme crisis humanitaria.

La guerra civil estalló el 15 de abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, un proceso ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.