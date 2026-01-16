Mueren doce personas en un nuevo ataque de las RSF contra un mercado en Kordofán Sur, Sudán

Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce personas han muerto y más de 165 han resultado heridas en un nuevo ataque con drones perpetrado por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra un mercado en la ciudad de Dilling, situada en el estado de Kordofán Sur, en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 en el país africano.

Fuentes médicas del Hospital Um Bajita han indicado en declaraciones al portal sudanés de noticias Sudan Tribune que las víctimas han sido trasladadas al centro médico, que sufre escasez de medicinas y suministros a causa de la inseguridad.

La organización civil Red de Doctores de Sudán ya había denunciado previamente que tres de los principales hospitales de Dilling, objetivo de ataques de las RSF durante las últimas semanas, habían quedado fuera de servicio por los bombardeos y ataques con artillería.

Las RSF, que no se han pronunciado al respecto, sí han anunciado en un comunicado nuevos avances en Kordofán Sur, incluida "una victoria significativa" en Hebeila, en lo que ha descrito como "un paso crucial para garantizar la seguridad en las líneas de frente".

"Nuestras fuerzas infligieron grandes pérdidas al enemigo en términos de personal y equipamiento, incautando vehículos militares, armas y distintos tipos de munición, impidiendo sus intentos y planes de infiltración militar", han recalcado, sin que las Fuerzas Armadas se hayan pronunciado sobre los combates.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.