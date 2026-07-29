Mueren dos bomberos en un incendio forestal en Creta tras quedar atrapados en su vehículo

Archivo - Bandera de Grecia en Atenas - Angelos Tzortzinis/dpa - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos bomberos han muerto este miércoles tras quedar atrapados en su vehículo en la localidad de Saktouria, ubicada en Creta, en el marco de las labores de extinción de un incendio que afecta a la región de Rétino, en el sur de la isla griega.

"Durante una operación para extinguir un incendio agroforestal en la zona de Krya Vrisi, en Rétino, dos bomberos han perdido la vida. Cayeron heroicamente en el cumplimiento de su deber para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos y el medio ambiente", ha lamentado el Departamento de Bomberos griego en un comunicado.

Por su parte, el ministro de Defensa, Nikos Dendias, ha expresado su tristeza por la muerte de los dos efectivos. "Nuestros pensamientos están con sus familias y sus compañeros del cuerpo de bomberos, a quienes extendemos nuestras condolencias", ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales.

El gobernador de Creta, Stavros Arnaoutakis, ha declarado que "toda Creta está de luto". "La trágica pérdida de nuestros dos bomberos, que han perdido la vida en acto de servicio luchando contra las llamas en Krya Vrisi, en Rétino, nos llena de un profundo dolor y una tristeza indescriptible", ha indicado.

El incendio, registrado en el interior montañoso de la región sur de la isla, se encuentra fuera de control debido a los fuertes vientos y su frente se extiende a lo largo de más de 15 kilómetros, lo que ha obligado a evacuar a varias localidades.