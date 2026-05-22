Mueren dos guardias forestales en un ataque en el Parque Nacional de Virunga, en el noreste de RDC

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos guardias forestales del Parque Nacional de Virunga, en República Democrática del Congo (RDC), en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra un puesto de control situado a orillas del lago Eduardo, según ha confirmado la administración del lugar.

"El Parque Nacional Virunga está profundamente triste por tener que anunciar la muerte de dos guardias forestales tras un ataque armado deliberado contra un puesto del Instituto Congoleño para la Conservación de la Naturaleza (ICNN) en Kamuhororo, en la orilla sur del lago Eduardo", ha señalado en un comunicado.

Así, ha identificado a las víctimas como Baraka Kasereka Valyathire y Jacques Munguakonkwa Mihigo y ha manifestado que "ambos cumplían con sus funciones de protección del parque cuando un grupo fuertemente armado y no identificado atacó su posición", sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.

"Este ataque fue premeditado y no provocado", ha denunciado, antes de lamentar que, además, ha sido perpetrado "en un momento en el que los equipos trabajan bajo una presión excepcional para proteger el parque en medio del conflicto que se desarrolla en el este de RDC".

Por ello, ha reclamado la apertura de "una investigación exhaustiva" para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia, al tiempo que ha hecho hincapié en que "el Parque Nacional de Virunga se mantiene firme en su misión de proteger este extraordinario paisaje y a las personas que dependen de él".

Virunga, situado en el noreste de RDC y escenario de varios ataques mortales durante los últimos años, es el parque nacional más antiguo y rico en fauna salvaje de África. Fue creado en 1925 por su diversidad de hábitat en el que hay desde bosques tropicales frondosos hasta glaciares.