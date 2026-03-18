Mueren dos miembros de las autoridades de aduanas en un ataque achacado a Estado Islámico en Siria

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos miembros de las autoridades de aduanas de Siria han muerto en un atentado achacado al grupo yihadista Estado Islámico, según han confirmado las autoridades, en medio del aumento de los ataques del grupo durante las últimas semanas.

Las autoridades de Alepo han indicado en un comunicado publicado en las redes sociales que "una célula de Estado Islámico" atacó una patrulla en Ambasira, antes de afirmar que en los enfrentamientos posteriores uno de los terroristas se inmoló al activar las bombas que portaba.

Asimismo, ha resaltado que las fuerzas de seguridad "continúan sus operaciones" en la zona para intentar capturar a otros sospechosos y ha recalcado que las autoridades trabajan para hacer frente a "cualquier amenaza a la seguridad de los ciudadanos" para "mantener la estabilidad".

El presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, anunció en noviembre de 2025 durante una visita oficial a la Casa Blanca que Damasco se sumaría a la coalición internacional contra Estado Islámico, una posición criticada desde sectores fundamentalistas y extremistas de los que hasta entonces eran sus aliados.