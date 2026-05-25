Mueren dos palestinos, incluida una niña, en un ataque de Israel contra un campamento de desplazados en Gaza

Archivo - Tiendas de campaña usadas por palestinos desplazados por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, en la ciudad de Jan Yunis (archivo) - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos, entre ellos una niña, han muerto y otros 17 han resultado heridos en un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra un campamento de desplazados en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

Fuentes del Hospital Naser citadas por el diario palestino 'Filastin' han indicado que los fallecidos son Hanan Abdelnaser Mahmud y Mena Alá abú Labdé, una menor de edad. El ataque ha provocado además un incendio en varias tiendas de campaña usadas por desplazados, sin que Israel se haya pronunciado al respecto.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este lunes a más de 900 los muertos por ataques israelíes desde el inicio del alto el fuego, antes de agregar que la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- deja ya cerca de 72.800 fallecidos y más de 172.800 heridos.