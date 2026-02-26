Mueren dos palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego

Archivo - Palestinos regresan a Jan Yunis tras el repliegue de tropas de Israel ante el acuerdo con Hamás para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja de Gaza (archivo) - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto a causa de nuevos ataques perpetrados por Israel contra la Franja de Gaza, pese al alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 al hilo del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

El Hospital Mártires de Al Aqsa, situado en la ciudad de Deir al Balá (centro), ha indicado que en las últimas horas han llegado dos cadáveres al centro tras un bombardeo contra un grupo de personas en el área de Abú al Ajin, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

El Ministerio de Sanidad gazatí cifró el miércoles en 618 los muertos y en 1.663 los heridos por ataques israelíes desde el 10 de octubre, fecha en la que se han recuperado 732 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes, que se encuentran ahora dentro de la llamada 'línea amarilla', que ocupa el 53% del territorio del enclave palestino.

Asimismo, manifestó que la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha dejado por ahora 72.082 palestinos muertos y 171.761 heridos, si bien remarcó en que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil".