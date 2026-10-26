Mueren dos personas en un ataque del Ejército de Ucrania contra la región rusa de Vorónezh

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y más de 15 han resultado heridas a causa de un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Vorónezh, según han denunciado las autoridades locales, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Vorónezh, Alexander Gusev, ha señalado en un mensaje en redes sociales que "el ataque terrorista" de las tropas ucranianas ha dejado dos muertos y 17 heridos, entre ellos un menor, antes de recalcar que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 113 drones durante las últimas horas.

Así, ha detallado que varios de los heridos, incluidos dos que se encuentran en estado grave, iban en un tren alcanzado por los restos de un dron interceptado en la zona, antes de resaltar que también se han registrado incendios en varias "instalaciones industriales" y "un centro de negocios", entre otros lugares.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un breve comunicado publicado a través de redes sociales que durante las últimas horas han sido destruidos 290 drones lanzados por Ucrania sobre varias regiones del país, entre ellas las de Vorónezh y Moscú, sin pronunciarse sobre víctimas o daños materiales.