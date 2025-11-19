Mueren dos personas en un ataque a una iglesia en el oeste de Nigeria durante un acto transmitido por Facebook

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra una iglesia situada en el estado nigeriano de Kwara, situado en el oeste del país, durante una ceremonia que estaba siendo retransmitida en directo, suceso que se ha saldado además con varios secuestrados.

La portavoz de la Policía de Kwara, Adetoun Ejire-Adeyemi, ha señalado que el asalto tuvo lugar durante la tarde del martes y ha afirmado que las fuerzas de seguridad lograron expulsar de la localidad de Ereku a los atacantes, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.

El vídeo retransmitido por uno de los presentes a través de su cuenta en la red social Facebook permite ver a los asaltantes irrumpiendo en la iglesia, parte de la Iglesia Apostólica de Cristo (CAC) y abriendo fuego contra los presentes, lo que provoca la huida de algunas de las personas que estaban en el lugar.

El incidente ha tenido lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara veladamente con una intervención militar en el país africano por el "asesinato de cristianos" a manos de "islamistas radicales", acusaciones rechazadas por Abuya y por la Unión Africana (UA), que la semana pasada subrayó que "no hay un genocidio" en Nigeria.

"Lo primero de todo, no hay un genocidio en el norte de Nigeria", dijo el presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, quien subrayó que "las principales víctimas de Boko Haram son musulmanes, no cristianos". "Lo digo con referencias documentales", recalcó, al tiempo que hizo hincapié en que "la complejidad en la parte norte de Nigeria no debe ser tomada a la ligera".

Las comunidades cristianas han sido objetivo de ataques en numerosas ocasiones en Nigeria, pero expertos apuntan a que la mayoría de las víctimas de los grupos armados en el país son musulmanes, puesto que gran parte de los ataques ocurren en la zona norte del país, de mayoría musulmana y donde operan principalmente Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).