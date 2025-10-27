Mueren dos personas en un ataque israelí en el sur de Líbano pese al alto el fuego

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto en un nuevo ataque llevado a cabo por el Ejército israelí a las afueras de la ciudad de Biyad, en el distrito de Tiro (sur), a pesar del alto el fuego vigente desde noviembre de 2024 entre Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

La agencia de noticias libanesa NNA ha informado de que dos hermanos han muerto en un ataque aéreo contra una fábrica de madera ubicada en Biyad. El diario 'L'Orient Le Jour' ha precisado que el Ejército israelí ha usado un dron en el ataque y que una tercera persona ha resultado herida.

Israel ha ejecutado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas. Además, lleva a cabo vuelos de vigilancia en espacio aéreo libanés.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.