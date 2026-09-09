Mueren dos personas en un ataque de Rusia contra un puesto de control de Ucrania en la frontera con Moldavia

Archivo - Bandera de Ucrania - Robert Michael/dpa-Zentralbild/d - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y tres han resultado heridas este miércoles a causa de un ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra un puesto de control de Ucrania en la frontera con Moldavia, según han denunciado las autoridades locales, que han confirmado daños materiales en las instalaciones.

El gobernador de la provincia ucraniana de Odesa, Oleg Kiper, ha indicado que las fuerzas rusas han atacado "el puesto de control internacional Starokozace, en la frontera con Moldavia", al tiempo que ha confirmado que el balance de víctimas es preliminar, por lo que no se descarta que aumente en las próximas horas.

"Los rescatistas han evacuado a otras 16 personas y las han trasladado en autobús a una distancia segura", ha dicho en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha reseñado que "la infraestructura del puesto de control y sus alrededores ha sido alcanzada". "Hay varios incendios", ha detallado.

Así, ha manifestado que las operaciones en el lugar han quedado suspendidas tras el ataque, un extremo confirmado por el Servicio de Aduanas de Ucrania, que ha resaltado que "el registro de personas y vehículos en esta sección de la frontera (con Moldavia) ha quedado suspendida".

Por su parte, la Fuerza Aérea ha especificado que Rusia ha lanzado en las últimas horas varios misiles y 196 drones contra el país, antes de afirmar que 165 drones han sido derribados y confirmar impactos de misiles y aparatos no tripulados en 23 puntos del país, sin más detalles. "El ataque continúa, dado que hay drones enemigos en el espacio aéreo", ha apostillado.