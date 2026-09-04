Mueren más de 20 personas en un ataque en el sur de Sudán achacado a un grupo rebelde vinculado a las RSF

Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 20 personas han muerto a causa de un nuevo ataque achacado al Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán/Norte-Al Hilu (SPLM/N-Al Hilu), un grupo rebelde liderado por Abdelaziz al Hilu y aliado de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), en el estado sudanés de Kordofán Sur, en el sur del país africano.

La organización civil Red de Doctores de Sudán ha denunciado en un comunicado en redes sociales que elementos del SPLM/N-Al Hilu han matado en Kauda a 21 personas, entre ellas varios niños, antes de afirmar que la zona está poblada principalmente por miembros de la tribu atoro, muchos de los cuales se han visto desplazados tras el ataque.

Así, ha condenado "los ataques perpetrados por las fuerzas del SPLM/N-Al Hilu contra zonas habitadas por la tribu atoro" y ha recordado que "estos ataques tienen lugar tras un acuerdo de alto el fuego (en la zona) y suponen una clara violación del mismo, un reinicio de las hostilidades y un ataque contra civiles a partir de motivos étnicos".

"Los ataques también han provocado el desplazamiento de un gran número de civiles de sus hogares, lo que constituye una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario", ha apuntado el organismo, que ha reclamado a la comunidad internacional que presione el grupo para que "ponga fin a estas violaciones y cumpla con el acuerdo de alto el fuego".

En este sentido, ha alertado de que una reactivación de las hostilidades "podría desencadenar una nueva ola de desplazamientos en las comunidades de Kauda y agravar aún más el sufrimiento de la población civil, especialmente durante la temporada de lluvias", lo que podría a su vez empeorar la "catástrofe humanitaria" en el sur de Sudán.

El grupo rebelde, activo principalmente en Kordofán Norte y Kordofán Sur, se ha sumado a la guerra en Sudán del lado de las RSF y ha participado en ofensivas conjuntas con los paramilitares en estas zonas del sur del país africano, también en áreas situadas cerca de la frontera con Etiopía.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.