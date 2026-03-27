Mueren más de 25 personas en un bombardeo contra Isfahán en medio de la ofensiva de Israel y EEUU

Daños materiales en Teherán tras un bombardeo en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán (archivo) - Stringer/dpa

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 26 personas han muerto este viernes a causa de un bombardeo ejecutado contra la ciudad iraní de Isfahán, en el centro del país, en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las autoridades provinciales han señalado que el ataque fue lanzado contra una zona residencial de Haftun, antes de especificar que entre los muertos hay siete niños. "Dado que es una zona obrera, los mártires son trabajadores que viven en la zona", han resaltado.

Asimismo, han destacado que "el enemigo estadounidense-sionista" ha lanzado en las últimas horas "dos zonas residenciales en Ziyar y Apadana, en Isfahán", si bien han apuntado que "no hay víctimas mortales", según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Las autoridades de Irán han confirmado más de 1.500 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.