Mueren más de 50 civiles en una semana de ataques de las milicias ADF en el este de RDC

Vista de la localidad de Oicha en Kivu Norte, este de RDC - Europa Press/Contacto/Shi Yu

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 52 civiles han muerto en tan solo una semana en la provincia de Kivu Norte, en República Democrática del Congo (RDC) --controlada desde hace meses por las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23)-- a consecuencia los ataques de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico.

Así lo ha denunciado este lunes la misión de paz de Naciones Unidas en República Democrática del Congo (MONUSCO) en un comunicado en el que ha precisado que los fallecidos incluyen ocho mujeres y dos menores, y ha advertido que las víctimas podrían aumentar.

El organismo ha condenado estos hechos que tuvieron lugar entre el 9 y el 16 de agosto en distintas localidades de Beni y Lubero, en la mencionada provincia, y que los combatientes acompañaron con secuestros, saqueos, el incendio de viviendas y vehículos, así como la destrucción de bienes, llevando los civiles a una situación aún más precaria.

La jefa de la MONUSCO, Bintou Keita, ha señalado que estas actuaciones son "intolerables y (que) constituyen graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos", al tiempo que ha transmitido sus "más sinceras condolencias" a las familias y poblaciones afectadas.

Caracterizadas por su extrema brutalidad, las ADF atacaron el pasado domingo el municipio de Oichi, también en Kivu Norte, dejando al menos nueve muertos, tres de ellos quemados vivos.