Mueren más de 65 personas por el derrumbe en una mina de oro en el sur de Sudán

Archivo - Bandera de Sudán en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 67 personas han muerto a causa de un derrumbe registrado en una mina de oro situada cerca de la localidad sudanesa de Al Nuhud, situada en el estado de Kordofán Occidental (sur) y bajo control de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), según ha denunciado este miércoles la organización civil Red de Médicos de Sudán.

El organismo ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que hasta el momento se han confirmado 67 fallecidos a causa del derrumbe en la mina Al Zara, antes de resaltar que "las operaciones de búsqueda y rescate siguen en marcha para localizar a supervivientes entre los escombros", por lo que se teme que la cifra de víctimas pueda aumentar en las próximas horas.

Asimismo, ha lamentado que "la mina carece de las medidas básicas de seguridad" y ha criticado la "negligencia que expuso a graves riesgos para la vida de los mineros". "Las actividades mineras en zonas bajo control de las RSF, en ausencia de estándares de seguridad, protección y equipamiento de rescate, convierten la minería en una amenaza directa a la vida de los civiles", ha denunciado.

La Red de Médicos de Sudán ha reclamado además a las autoridades de la zona que "asuman sus responsabilidad a la hora de proteger a civiles y mineros" y que "detengan las actividades no reguladas para evitar que se repitan este tipo de incidentes, que siguen segando la vida de trabajadores que no cuentan con estándares mínimos de protección y seguridad".

La minería da empleo a cientos de miles de personas en Sudán, unas actividades que han aumentado en el sector irregular a raíz del estallido en abril de 2023 entre el Ejército y las RSF, que ha llevado a numerosas personas a intentar obtener recursos recurriendo a estas peligrosas tácticas para intentar obtener sustento ante la profunda crisis humanitaria y económica en la que se encuentra el país africano.