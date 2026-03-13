Mueren más de cien personas a causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra en el sur de Etiopía

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas han muerto a causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra registrados en el sur de Etiopía a causa de las lluvias torrenciales registradas durante los últimos días, que han dejado además decenas de desaparecidos.

Las autoridades locales han señalado que hasta ahora se han registrado cerca de 120 fallecidos en varias localidades en el área de Gamo, situada en el Estado Regional del Sur de Etiopía, donde además se han registrado importantes daños materiales en viviendas y campos de cultivo.

La Comisión de Derechos Humanos de Etiopía ha señalado en un comunicado en sus redes sociales que hasta ahora se han recuperado 65 cadáveres, mientras que "se asume que otras 60 personas han muerto por causas no esclarecidas" en medio del "desastre", cuyas consecuencias está "supervisando".

El organismo ha apuntado que las autoridades locales "han identificad soluciones y establecidos comités para dar urgentemente suministros para apoyar a los desplazados", al tiempo que ha reclamado a Adís Abeba que "ponga en marcha esfuerzos coordinados" para dar apoyo a los damnificados.

África oriental se ha visto sacudida durante las últimas semanas por unas lluvias torrenciales que han provocado inundaciones en varios países, con decenas de muertos en Kenia, en un reflejo de lo que expertos señalan que es parte del impacto del cambio climático en el continente.