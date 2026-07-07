Mueren al menos dos personas en bombardeos rusos contra la fronteriza región ucraniana de Sumi (noreste)

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han fallecido este lunes a causa de nuevos ataques rusos contra la región de Sumi, en el noreste de Ucrania, perpetrados en el marco de los reiterados bombardeos que ha sufrido este óblast en las últimas semanas, de manera paralela a los sufridos en Kiev, entre otros territorios del país.

"Dos civiles han fallecido hoy como consecuencia de los ataques rusos en los distritos de Sumi y Ojtirka, en la región de Sumi", ha informado en redes el gobernador de la región, Oleg Grigorov.

En concreto, el ataque de Ojtirka se ha producido en la localidad de Velika Pisarivka, fronteriza con la región rusa de Bélgorod. Allí, ha indicado el gobernador, "un dron ruso ha impactado contra una vivienda civil". "El propietario ha fallecido", ha subrayado antes de agregar que "el hombre habría cumplido 58 años mañana (martes)".

Asimismo, otro hombre de 65 años ha muerto cuando se encontraba en una vivienda en la localidad de Stetskivska, en el distrito de Sumi, tras el impacto de "un dron ruso" contra el edificio residencial en cuestión. "Gravemente herido", el individuo "fue ingresado en el hospital, pero, lamentablemente, ha fallecido allí", ha señalado el dirigente regional.

Estos ataques llegan tras un fin de semana marcado por más bombardeos contra la región, donde causaron la muerte de al menos cuatro civiles, dejando heridas a 33 persona más.

Paralelamente, en la capital del país, Kiev, las autoridades han seguido elevando el balance de víctimas de la última instancia de la ofensiva rusa en la noche de este domingo y madrugada del lunes, que ha dejado al menos 18 muertos y cerca de 60 heridos. Ante esta coyuntura, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha lamentado este lunes "el insuficiente suministro de interceptores" al país tras el nuevo "ataque masivo" lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital.

TRES HERIDOS Y CORTES DE LUZ Y AGUA EN BÉLGOROD, RUSIA

Mientras tanto, en la región rusa contigua a Sumi, Bélgorod, un ataque ucraniano ha alcanzado "infraestructuras civiles" y, pese a no haber causado víctimas mortales, sí ha herido a tres personas en la localidad de Belovskoye, según ha informado en redes el gobernador en funciones, Alexander Shuvaev.

"También en el distrito, en la localidad de Pushkarnoye, se ha producido un incendio en una dependencia; los servicios de emergencia están trabajando para extinguirlo", ha agregado, antes de informar de otro fuego en un edificio en la propia ciudad de Bélgorod, donde los Bomberos están desplegados para sofocarlo.

De todas maneras, Shuvaev ha alertado de que "la infraestructura energética ha vuelto a sufrir daños, lo que ha provocado cortes de electricidad y agua en algunas zonas de Bélgorod y en varios municipios".

"Los servicios de emergencia están haciendo todo lo posible para subsanar rápidamente las consecuencias del ataque terrorista perpetrado por el régimen de Kiev", ha apostillado.