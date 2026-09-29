Mueren al menos once civiles en un ataque a manos de "un grupo de bandidos armados" en Crépin (Haití)

Archivo - Agente de la Policía Nacional de Haití (archivo) - Patrice Noel / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos once personas han muerto este lunes en la localidad haitiana de Crépin, en el municipio de Gros-Morne, en el departamento de Artibonite, durante un episodio de violencia que ha tenido lugar mientras una patrulla de la Fuerza de Represión de las Bandas (GSF, por sus siglas en inglés) se encontraba en la zona, según han dado a conocer medios locales.

La emisora Radio Télé Métronome ha informado de que hombres armados han atacado a la población civil, disparando contra varias personas en medio del caos generado por la fuerza de seguridad. El medio ha señalado que "un grupo de bandidos armados ha matado a once personas este lunes" en Crépin y que los atacantes "arremetieron contra la población civil" durante el incidente.

Por su parte, fuentes locales consultadas por AlterPresse han situado en "alrededor de una decena" el número de civiles fallecidos tras la intervención de la Fuerza de Represión de las Bandas, si bien ha advertido de que la cifra exacta de víctimas aún no ha sido confirmada.

La GSF ha ofrecido su propia versión sobre el transcurso de los acontecimientos en un breve comunicado difundido en redes sociales, en el que ha explicado que sus efectivos fueron atacados con armas de fuego durante una ronda de patrullaje y que respondieron conforme a sus protocolos de intervención. Según su relato, tres personas armadas murieron en el enfrentamiento y otras consiguieron escapar.

"Informes posteriores indicaron que miembros de pandillas atacaron a civiles en la zona, tras la partida de las tropas del GSF. El GSF condena enérgicamente estos ataques y cualquier violencia contra civiles", ha agregado el contingente en su escrito, en el que ha señalado además que ninguno de sus integrantes ha muerto o resultado herido durante la operación.

En este contexto, el diario haitiano 'Le Nouvelliste' ha identificado a la banda Kokorat San Ras, grupo criminal que opera principalmente en áreas rurales de Haití, como responsable del ataque. La información publicada por este medio señala asimismo que tres integrantes de la organización resultaron heridos de bala durante un enfrentamiento con la GSF.

Este suceso tiene lugar en un contexto de grave deterioro de la seguridad en Haití, donde las organizaciones criminales han ampliado su presencia ante la fragilidad de las instituciones estatales y las bandas controlan amplias zonas del territorio, incluidas áreas de Puerto Príncipe y puntos estratégicos relacionados con el suministro de combustible.El medio sostiene además que el jefe sufrido una creciente expansión de los grupos armados y episodios recurrentes de violencia contra la población civil.