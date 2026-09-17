Mueren al menos tres niños en un ataque de las fuerzas lideradas por Arabia Saudí en el suroeste de Yemen

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres niños han muerto y varias personas han resultado heridas este jueves a causa de un ataque efectuado por las fuerzas de la coalición militar liderada por Arabia Saudí contra un municipio de la provincia de Taiz, en el suroeste de Yemen.

De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias SABA controlada por los rebeldes hutíes, el ataque ha dejado, además de las víctimas, daños en viviendas de Tarirá, una localidad del distrito de Waziyá.

Asimismo, han sido objeto de ataques una torre de telecomunicaciones en la zona de Rahida, en el distrito de Jadir, en la citada provincia, que ha provocado heridas al menos a dos personas, entre ellos una mujer de avanzada edad, y daños en viviendas aledañas.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha estimado en al menos nueve los niños muertos a causa de las hostilidades en Yemen, después de que la insurgencia hutí lanzara el pasado 3 de septiembre una ofensiva en el oeste del país que, ha advertido, "hunde aún más en la crisis" a más de doce millones de niños.

Desde entonces, el grupo fundamentalista ha logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente, respaldadas por Arabia Saudí.

Estos avances incrementan las capacidades de los rebeldes de afectar el tráfico marítimo en Bab el Mandeb --algo que ya han prometido que no harán--, cuya importancia ha aumentado a raíz de las afectaciones al tránsito en el estrecho de Ormuz tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.