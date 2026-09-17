La OMS alerta de que el sistema sanitario en Yemen está "al borde del colapso" ante el repunte de hostilidades

Archivo - El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus - Atilano Garcia / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido este jueves de que el sistema sanitario de Yemen está "al borde del colapso" debido al repunte de las hostilidades entre los rebeldes hutíes y las fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí, en un país donde casi 20 millones de personas necesitan atención médica.

"La escalada de violencia en Yemen está provocando más víctimas y desplazamientos, lo que empuja a un sistema sanitario ya de por sí frágil al borde del colapso", ha señalado en sus redes sociales.

Los combates, sumado a las dificultades para acceder a las zonas afectadas y la escasez de fondos, están limitando "gravemente" la labor de la agencia de la ONU para atender a los heridos, ha lamentado Tedros en un mensaje en el que ha emplazado a las partes a proteger al personal sanitario y los centros de salud.

En este sentido, el jefe de la OMS ha reclamado que "se garantice un acceso seguro y sin obstáculos a los socios humanitarios y se incremente el apoyo internacional para satisfacer unas necesidades que aumentan rápidamente".

De acuerdo a las cifras de Naciones Unidas, alrededor de 17,8 millones de personas carecen de acceso adecuado a servicios de salud, agua y saneamiento, y solo el 60% por ciento de los centros sanitarios funcionan a pleno rendimiento en Yemen.

Los hutíes lanzaron una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y desde entonces han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente, respaldadas por Arabia Saudí.

Estos avances incrementan las capacidades de los rebeldes de afectar el tráfico marítimo en Bab el Mandeb --algo que ya han prometido que no harán--, cuya importancia ha aumentado a raíz de las afectaciones al tránsito en el estrecho de Ormuz tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.